Današnja cena Copper Inu

Današnja cena kriptovalute Copper Inu (COPPER) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COPPER v USD je -- na COPPER.

Kriptovaluta Copper Inu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,754.17, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.87M COPPER. V zadnjih 24 urah se je COPPER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je COPPER premaknil -- v zadnji uri in -16.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Copper Inu (COPPER)

Tržna kapitalizacija $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K Zaloga v obtoku 999.87M 999.87M 999.87M Skupna ponudba 999,871,656.921404 999,871,656.921404 999,871,656.921404

Trenutna tržna kapitalizacija Copper Inu je $ 5.75K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba COPPER je 999.87M, skupna ponudba pa znaša 999871656.921404. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.75K.