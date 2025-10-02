Odkrijte ključne vpoglede v CoolCoin (COOL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CoolCoin (COOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Deep within the radioactive core of planet Wallstreet Wasteland… a mysterious and powerful force was born - The Cool Coin. This extraordinary gold coin, forged from the essence of an ancient supernova, holds the key to the very fabric of Coolman’s Universe. For eons, civilizations have whispered tales of Cool Coin’s unimaginable power and the destiny of those who seek to harness it…

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov COOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CoolCoin (COOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

