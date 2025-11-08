Današnja cena Conspiracy Guy

Današnja cena kriptovalute Conspiracy Guy (CGUY) v živo je $ 0.00001572, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CGUY v USD je $ 0.00001572 na CGUY.

Kriptovaluta Conspiracy Guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 15,721.51, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CGUY. V zadnjih 24 urah se je CGUY trgovalo med $ 0.00001572 (najnižje) in $ 0.00001572 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00017146, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001507.

V kratkoročni uspešnosti se je CGUY premaknil -- v zadnji uri in -43.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Conspiracy Guy (CGUY)

Tržna kapitalizacija $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Conspiracy Guy je $ 15.72K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CGUY je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 15.72K.