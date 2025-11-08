Današnja cena Concentric Industries

Današnja cena kriptovalute Concentric Industries (CONCENTRIC) v živo je $ 0.00053429, s spremembo 3.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CONCENTRIC v USD je $ 0.00053429 na CONCENTRIC.

Kriptovaluta Concentric Industries je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 465,807, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 871.82M CONCENTRIC. V zadnjih 24 urah se je CONCENTRIC trgovalo med $ 0.00051069 (najnižje) in $ 0.00056229 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00442362, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012265.

V kratkoročni uspešnosti se je CONCENTRIC premaknil -0.11% v zadnji uri in -16.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Concentric Industries (CONCENTRIC)

Tržna kapitalizacija $ 465.81K$ 465.81K $ 465.81K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 534.27K$ 534.27K $ 534.27K Zaloga v obtoku 871.82M 871.82M 871.82M Skupna ponudba 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035 999,946,936.5288035

Trenutna tržna kapitalizacija Concentric Industries je $ 465.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CONCENTRIC je 871.82M, skupna ponudba pa znaša 999946936.5288035. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 534.27K.