Današnja cena kriptovalute Concentric Industries (CONCENTRIC) v živo je $ 0.00053429, s spremembo 3.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CONCENTRIC v USD je $ 0.00053429 na CONCENTRIC.
Kriptovaluta Concentric Industries je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 465,807, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 871.82M CONCENTRIC. V zadnjih 24 urah se je CONCENTRIC trgovalo med $ 0.00051069 (najnižje) in $ 0.00056229 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00442362, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012265.
V kratkoročni uspešnosti se je CONCENTRIC premaknil -0.11% v zadnji uri in -16.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije Concentric Industries (CONCENTRIC)
$ 465.81K
--
$ 534.27K
871.82M
999,946,936.5288035
Trenutna tržna kapitalizacija Concentric Industries je $ 465.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CONCENTRIC je 871.82M, skupna ponudba pa znaša 999946936.5288035. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 534.27K.
Zgodovina cene Concentric Industries, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00051069
24H Nizka
$ 0.00056229
24H Visoka
$ 0.00051069
$ 0.00056229
$ 0.00442362
$ 0.00012265
-0.11%
+3.89%
-16.00%
-16.00%
Zgodovina cen Concentric Industries (CONCENTRIC) v USD
Danes je bila sprememba cene Concentric Industries v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Concentric Industries v USD $ -0.0000342733. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Concentric Industries v USD $ -0.0004533482. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Concentric Industries v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ 0
+3.89%
30 dni
$ -0.0000342733
-6.41%
60 dni
$ -0.0004533482
-84.85%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto Concentric Industries
Napoved cene Concentric Industries (CONCENTRIC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CONCENTRIC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Concentric Industries (CONCENTRIC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Concentric Industries lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Concentric Industries v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CONCENTRIC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Concentric Industries.
Kaj je Concentric Industries (CONCENTRIC)
Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.
Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.
Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …
WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong?
WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN?
WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is?
TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Concentric Industries
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Concentric Industries?
Če bi kriptovaluta Concentric Industries rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Concentric Industries.
Koliko je kriptovaluta Concentric Industries vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Concentric Industries je $ 0.00053429. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Concentric Industries še vedno dobra naložba?
Concentric Industries ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v CONCENTRIC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Concentric Industries?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Concentric Industries v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Concentric Industries?
Cena kriptovalute CONCENTRIC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Concentric Industries v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena CONCENTRIC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Concentric Industries?
Na ceno CONCENTRIC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,040.39
+1.23%
ETH
3,417.65
+3.64%
SOL
159.65
+2.72%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1695
+7.02%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za CONCENTRIC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par CONCENTRIC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Concentric Industries gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Concentric Industries letos rasla?
Cena kriptovalute Concentric Industries bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Concentric Industries (CONCENTRIC).
Pomembne panožne novosti Concentric Industries (CONCENTRIC)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Raziščite več o kriptovaluti Concentric Industries
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.