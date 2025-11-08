BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Concentric Industries v živo je 0.00053429 USD. Tržna kapitalizacija CONCENTRIC je 465,807 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CONCENTRIC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CONCENTRIC

Informacije o ceni CONCENTRIC

Kaj je CONCENTRIC

Uradna spletna stran CONCENTRIC

Tokenomika CONCENTRIC

Napoved cen CONCENTRIC

Concentric Industries Logotip

Concentric Industries Cena (CONCENTRIC)

Nerazporejeno

Cena 1 CONCENTRIC v USD v živo:

$0.00053429
+3.80%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:52:31 (UTC+8)

Današnja cena Concentric Industries

Današnja cena kriptovalute Concentric Industries (CONCENTRIC) v živo je $ 0.00053429, s spremembo 3.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CONCENTRIC v USD je $ 0.00053429 na CONCENTRIC.

Kriptovaluta Concentric Industries je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 465,807, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 871.82M CONCENTRIC. V zadnjih 24 urah se je CONCENTRIC trgovalo med $ 0.00051069 (najnižje) in $ 0.00056229 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00442362, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012265.

V kratkoročni uspešnosti se je CONCENTRIC premaknil -0.11% v zadnji uri in -16.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Concentric Industries (CONCENTRIC)

$ 465.81K
--
$ 534.27K
871.82M
999,946,936.5288035
Trenutna tržna kapitalizacija Concentric Industries je $ 465.81K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CONCENTRIC je 871.82M, skupna ponudba pa znaša 999946936.5288035. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 534.27K.

Zgodovina cene Concentric Industries, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00051069
24H Nizka
$ 0.00056229
24H Visoka

$ 0.00051069
$ 0.00056229
$ 0.00442362
$ 0.00012265
-0.11%

+3.89%

-16.00%

-16.00%

Zgodovina cen Concentric Industries (CONCENTRIC) v USD

Danes je bila sprememba cene Concentric Industries v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Concentric Industries v USD $ -0.0000342733.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Concentric Industries v USD $ -0.0004533482.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Concentric Industries v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+3.89%
30 dni$ -0.0000342733-6.41%
60 dni$ -0.0004533482-84.85%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Concentric Industries

Napoved cene Concentric Industries (CONCENTRIC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CONCENTRIC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Concentric Industries (CONCENTRIC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Concentric Industries lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Concentric Industries v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CONCENTRIC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Concentric Industries.

Kaj je Concentric Industries (CONCENTRIC)

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

Vir Concentric Industries (CONCENTRIC)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Concentric Industries

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Concentric Industries?
Če bi kriptovaluta Concentric Industries rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Concentric Industries.
Pomembne panožne novosti Concentric Industries (CONCENTRIC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Concentric Industries

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.