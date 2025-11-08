Današnja cena Compliant Naira

Današnja cena kriptovalute Compliant Naira (CNGN) v živo je $ 0.00068535, s spremembo 0.05 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CNGN v USD je $ 0.00068535 na CNGN.

Kriptovaluta Compliant Naira je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 448,903, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 653.20M CNGN. V zadnjih 24 urah se je CNGN trgovalo med $ 0.00068463 (najnižje) in $ 0.00068742 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00070882, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00064906.

V kratkoročni uspešnosti se je CNGN premaknil -0.30% v zadnji uri in -0.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Compliant Naira (CNGN)

Tržna kapitalizacija $ 448.90K$ 448.90K $ 448.90K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 448.90K$ 448.90K $ 448.90K Zaloga v obtoku 653.20M 653.20M 653.20M Skupna ponudba 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

