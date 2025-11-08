Današnja cena Company

Današnja cena kriptovalute Company (COMPANY) v živo je $ 0.00034323, s spremembo 12.50 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COMPANY v USD je $ 0.00034323 na COMPANY.

Kriptovaluta Company je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 341,414, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B COMPANY. V zadnjih 24 urah se je COMPANY trgovalo med $ 0.00029977 (najnižje) in $ 0.00037247 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0005337, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00024374.

V kratkoročni uspešnosti se je COMPANY premaknil +0.77% v zadnji uri in -18.97% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Company (COMPANY)

Tržna kapitalizacija $ 341.41K$ 341.41K $ 341.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 341.41K$ 341.41K $ 341.41K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

