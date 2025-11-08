Današnja cena Comcast xStock

Današnja cena kriptovalute Comcast xStock (CMCSAX) v živo je $ 27.35, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CMCSAX v USD je $ 27.35 na CMCSAX.

Kriptovaluta Comcast xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 267,712, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.79K CMCSAX. V zadnjih 24 urah se je CMCSAX trgovalo med $ 27.02 (najnižje) in $ 27.71 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 34.79, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 25.94.

V kratkoročni uspešnosti se je CMCSAX premaknil +0.04% v zadnji uri in -1.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Comcast xStock (CMCSAX)

Tržna kapitalizacija $ 267.71K$ 267.71K $ 267.71K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Zaloga v obtoku 9.79K 9.79K 9.79K Skupna ponudba 60,092.05789806494 60,092.05789806494 60,092.05789806494

