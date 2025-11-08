Današnja cena CoinPouch

Današnja cena kriptovalute CoinPouch (POUCH) v živo je --, s spremembo 2.74 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz POUCH v USD je -- na POUCH.

Kriptovaluta CoinPouch je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,759, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M POUCH. V zadnjih 24 urah se je POUCH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je POUCH premaknil -1.46% v zadnji uri in -59.56% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CoinPouch (POUCH)

Tržna kapitalizacija $ 31.76K$ 31.76K $ 31.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.76K$ 31.76K $ 31.76K Zaloga v obtoku 999.99M 999.99M 999.99M Skupna ponudba 999,994,690.0 999,994,690.0 999,994,690.0

