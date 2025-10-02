Tokenomika Coinmetro (XCM)
Tokenomika in analiza cen Coinmetro (XCM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Coinmetro (XCM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Coinmetro (XCM)
CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.
Tokenomika Coinmetro (XCM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Coinmetro (XCM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov XCM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XCM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko XCM, raziščite ceno žetona XCM v živo!
Napoved cene XCM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XCM? Naša stran za napovedovanje cen XCM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti