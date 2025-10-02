Tokenomika CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Tokenomika CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Odkrijte ključne vpoglede v CoinDesk DeFi Select Index (DFX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:08:49 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CoinDesk DeFi Select Index (DFX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 165.97K
$ 165.97K
Skupna ponudba:
$ 89.26K
$ 89.26K
Razpoložljivi obtok:
$ 89.26K
$ 89.26K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 165.97K
$ 165.97K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.48
$ 2.48
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.950398
$ 0.950398
Trenutna cena:
$ 1.86
$ 1.86

Informacije o CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Uradna spletna stran:
https://indices.coindesk.com/indices/dfx

Tokenomika CoinDesk DeFi Select Index (DFX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CoinDesk DeFi Select Index (DFX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DFX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DFX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DFX, raziščite ceno žetona DFX v živo!

Napoved cene DFX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DFX? Naša stran za napovedovanje cen DFX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti