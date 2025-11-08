Današnja cena CoinBuck

Današnja cena kriptovalute CoinBuck (BUCK) v živo je $ 0.00008081, s spremembo 1.44 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUCK v USD je $ 0.00008081 na BUCK.

Kriptovaluta CoinBuck je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 808,076, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B BUCK. V zadnjih 24 urah se je BUCK trgovalo med $ 0.00007909 (najnižje) in $ 0.00008165 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00055081, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000853.

V kratkoročni uspešnosti se je BUCK premaknil -0.13% v zadnji uri in -8.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CoinBuck (BUCK)

Tržna kapitalizacija $ 808.08K$ 808.08K $ 808.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 808.08K$ 808.08K $ 808.08K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CoinBuck je $ 808.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BUCK je 10.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 808.08K.