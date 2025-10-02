Tokenomika Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)
Tokenomika in analiza cen Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)
Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
Tokenomika Coinbase Wrapped XRP (CBXRP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CBXRP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CBXRP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
