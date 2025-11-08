Današnja cena CoinbarPay

Današnja cena kriptovalute CoinbarPay (CBPAY) v živo je --, s spremembo 4.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CBPAY v USD je -- na CBPAY.

Kriptovaluta CoinbarPay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 439,476, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.68B CBPAY. V zadnjih 24 urah se je CBPAY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00137281, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CBPAY premaknil -0.21% v zadnji uri in -7.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CoinbarPay (CBPAY)

Tržna kapitalizacija $ 439.48K$ 439.48K $ 439.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M Zaloga v obtoku 3.68B 3.68B 3.68B Skupna ponudba 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

