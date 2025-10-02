Odkrijte ključne vpoglede v Coin98 Dollar (CUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Coin98 Dollar (CUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.

In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).

CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Coin98 Dollar (CUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

