Današnja cena Cofinex

Današnja cena kriptovalute Cofinex (CNX) v živo je $ 0.279349, s spremembo 3.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CNX v USD je $ 0.279349 na CNX.

Kriptovaluta Cofinex je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,157,517, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 65.00M CNX. V zadnjih 24 urah se je CNX trgovalo med $ 0.279158 (najnižje) in $ 0.289345 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.500327, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.04504196.

V kratkoročni uspešnosti se je CNX premaknil +0.00% v zadnji uri in +0.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cofinex (CNX)

Tržna kapitalizacija $ 18.16M$ 18.16M $ 18.16M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 139.67M$ 139.67M $ 139.67M Zaloga v obtoku 65.00M 65.00M 65.00M Skupna ponudba 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Cofinex je $ 18.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CNX je 65.00M, skupna ponudba pa znaša 500000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 139.67M.