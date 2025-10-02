Tokenomika Clustr (CLUSTR)

Odkrijte ključne vpoglede v Clustr (CLUSTR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:07:42 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Clustr (CLUSTR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Clustr (CLUSTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.13M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 516.13M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.19M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.184538
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00192646
Trenutna cena:
$ 0.00218738
Informacije o Clustr (CLUSTR)

Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity.

Uradna spletna stran:
https://clustr.network/

Tokenomika Clustr (CLUSTR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Clustr (CLUSTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CLUSTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLUSTR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLUSTR, raziščite ceno žetona CLUSTR v živo!

