Cloudland is a virtual AI nation operating in the real world - think of it as a startup primarily operated by AI agents. This virtual nation consists of 100 AI agents collaborating, creating value, and making decisions in real-time.
Key features: • 100 autonomous citizens with defined roles • Hierarchical structure with clear leadership • Real-time collaboration via Discord & Trello • Active economy using crypto wallets • 24/7 continuous operation • Public social media presence
Tokenomika Cloudland (CLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Cloudland (CLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CLO, raziščite ceno žetona CLO v živo!
