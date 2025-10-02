Tokenomika Cloakcoin (CLOAK)

Odkrijte ključne vpoglede v Cloakcoin (CLOAK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:32:04 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Cloakcoin (CLOAK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cloakcoin (CLOAK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 191.75K
Skupna ponudba:
$ 6.07M
Razpoložljivi obtok:
$ 6.07M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 191.75K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 31.28
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00301783
Trenutna cena:
$ 0.031579
Informacije o Cloakcoin (CLOAK)

Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”.

Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin.

Uradna spletna stran:
https://cloakcoin.com/

Tokenomika Cloakcoin (CLOAK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cloakcoin (CLOAK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CLOAK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLOAK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLOAK, raziščite ceno žetona CLOAK v živo!

