Tokenomika Clickme (CLICKME)
Tokenomika in analiza cen Clickme (CLICKME)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Clickme (CLICKME), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Clickme (CLICKME)
Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL.
This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction.
Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment.
Tokenomika Clickme (CLICKME): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Clickme (CLICKME) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CLICKME, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CLICKME.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CLICKME, raziščite ceno žetona CLICKME v živo!
