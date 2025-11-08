Današnja cena Clean Food

Današnja cena kriptovalute Clean Food (CF) v živo je $ 0.00186903, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CF v USD je $ 0.00186903 na CF.

Kriptovaluta Clean Food je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 164,475, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 88.00M CF. V zadnjih 24 urah se je CF trgovalo med $ 0.00186903 (najnižje) in $ 0.00186903 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03350273, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CF premaknil -- v zadnji uri in -13.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Clean Food (CF)

Tržna kapitalizacija $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Zaloga v obtoku 88.00M 88.00M 88.00M Skupna ponudba 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Clean Food je $ 164.48K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CF je 88.00M, skupna ponudba pa znaša 88000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 164.48K.