Odkrijte ključne vpoglede v Claude (CLAUDE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Claude (CLAUDE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges.

The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLAUDE, raziščite ceno žetona CLAUDE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CLAUDE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Claude (CLAUDE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLAUDE? Naša stran za napovedovanje cen CLAUDE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.