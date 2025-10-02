Odkrijte ključne vpoglede v Clash of Lilliput (COL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Clash of Lilliput (COL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.

Zdaj, ko razumete tokenomiko COL, raziščite ceno žetona COL v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov COL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Clash of Lilliput (COL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COL? Naša stran za napovedovanje cen COL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

