Odkrijte ključne vpoglede v CLANKTARDIO (CLANKTARDIO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CLANKTARDIO (CLANKTARDIO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

We plan on releasing more art, memes, and NFTs to help our ecosystem beyond the fees earned from clanker world. We also plan on creating more creators within our community and provide them a bridge to success and networks of others who may need their services.

Clanktardio is a creator community with some of the best art, memes, and NFTs coming from the clanker world ecosystem, we are the only token to come out with a successful nft project giving our holders over 50x

Zdaj, ko razumete tokenomiko CLANKTARDIO, raziščite ceno žetona CLANKTARDIO v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CLANKTARDIO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLANKTARDIO? Naša stran za napovedovanje cen CLANKTARDIO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

