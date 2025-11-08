Današnja cena Clankermon

Današnja cena kriptovalute Clankermon (CLANKERMON) v živo je $ 0.00067376, s spremembo 4.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CLANKERMON v USD je $ 0.00067376 na CLANKERMON.

Kriptovaluta Clankermon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 644,123, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 953.47M CLANKERMON. V zadnjih 24 urah se je CLANKERMON trgovalo med $ 0.00064007 (najnižje) in $ 0.00069918 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00185889, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00058742.

V kratkoročni uspešnosti se je CLANKERMON premaknil -2.47% v zadnji uri in -34.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Clankermon (CLANKERMON)

Tržna kapitalizacija $ 644.12K$ 644.12K $ 644.12K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 644.12K$ 644.12K $ 644.12K Zaloga v obtoku 953.47M 953.47M 953.47M Skupna ponudba 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543

Trenutna tržna kapitalizacija Clankermon je $ 644.12K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CLANKERMON je 953.47M, skupna ponudba pa znaša 953465831.1459543. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 644.12K.