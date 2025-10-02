Tokenomika Civfund Stone (0NE)

Tokenomika Civfund Stone (0NE)

Odkrijte ključne vpoglede v Civfund Stone (0NE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:06:54 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Civfund Stone (0NE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Civfund Stone (0NE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 113.31K
Skupna ponudba:
$ 977.21T
Razpoložljivi obtok:
$ 977.21T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 113.31K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Civfund Stone (0NE)

Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm.

Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development

Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility.

Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.

Uradna spletna stran:
https://civfund.org/

Tokenomika Civfund Stone (0NE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Civfund Stone (0NE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov 0NE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov 0NE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 0NE, raziščite ceno žetona 0NE v živo!

Napoved cene 0NE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal 0NE? Naša stran za napovedovanje cen 0NE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

