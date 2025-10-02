Odkrijte ključne vpoglede v Civfund Stone (0NE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development

Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.

Zdaj, ko razumete tokenomiko 0NE, raziščite ceno žetona 0NE v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov 0NE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Civfund Stone (0NE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

