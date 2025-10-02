Tokenomika Circuits of Value (COVAL)
Tokenomika in analiza cen Circuits of Value (COVAL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Circuits of Value (COVAL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Circuits of Value (COVAL)
Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all!
Tokenomika Circuits of Value (COVAL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Circuits of Value (COVAL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov COVAL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov COVAL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko COVAL, raziščite ceno žetona COVAL v živo!
Napoved cene COVAL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COVAL? Naša stran za napovedovanje cen COVAL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
