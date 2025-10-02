Tokenomika Circuits of Value (COVAL)

Tokenomika Circuits of Value (COVAL)

Odkrijte ključne vpoglede v Circuits of Value (COVAL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:06:46 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Circuits of Value (COVAL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Circuits of Value (COVAL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.34M
$ 1.34M
Skupna ponudba:
$ 1.78B
$ 1.78B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.78B
$ 1.78B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.34M
$ 1.34M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.250821
$ 0.250821
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000010
$ 0.000010
Trenutna cena:
$ 0.00074909
$ 0.00074909

Informacije o Circuits of Value (COVAL)

Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all!

Uradna spletna stran:
https://emblem.pro

Tokenomika Circuits of Value (COVAL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Circuits of Value (COVAL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov COVAL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov COVAL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko COVAL, raziščite ceno žetona COVAL v živo!

Napoved cene COVAL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COVAL? Naša stran za napovedovanje cen COVAL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti