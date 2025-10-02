Tokenomika Circle USYC (USYC)

Tokenomika Circle USYC (USYC)

Odkrijte ključne vpoglede v Circle USYC (USYC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:54:09 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Circle USYC (USYC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Circle USYC (USYC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 413.51M
$ 413.51M$ 413.51M
Skupna ponudba:
$ 375.53M
$ 375.53M$ 375.53M
Razpoložljivi obtok:
$ 375.53M
$ 375.53M$ 375.53M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 413.51M
$ 413.51M$ 413.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.026
$ 1.026$ 1.026
Trenutna cena:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

Informacije o Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund

Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token.

USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Uradna spletna stran:
https://usyc.hashnote.com/

Tokenomika Circle USYC (USYC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Circle USYC (USYC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov USYC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov USYC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko USYC, raziščite ceno žetona USYC v živo!

Napoved cene USYC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal USYC? Naša stran za napovedovanje cen USYC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti