Današnja cena Cicada Finance

Današnja cena kriptovalute Cicada Finance (LTCIC) v živo je $ 0.00219467, s spremembo 1.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LTCIC v USD je $ 0.00219467 na LTCIC.

Kriptovaluta Cicada Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,686,185, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.61B LTCIC. V zadnjih 24 urah se je LTCIC trgovalo med $ 0.00205569 (najnižje) in $ 0.00220615 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00289418, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00205264.

V kratkoročni uspešnosti se je LTCIC premaknil +0.29% v zadnji uri in -1.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cicada Finance (LTCIC)

Tržna kapitalizacija $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.82M$ 21.82M $ 21.82M Zaloga v obtoku 2.61B 2.61B 2.61B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Cicada Finance je $ 5.69M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LTCIC je 2.61B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 21.82M.