Današnja cena Chrema Coin

Današnja cena kriptovalute Chrema Coin (CRMC) v živo je $ 0.745573, s spremembo 3.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRMC v USD je $ 0.745573 na CRMC.

Kriptovaluta Chrema Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,195,607, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.99M CRMC. V zadnjih 24 urah se je CRMC trgovalo med $ 0.710578 (najnižje) in $ 0.796092 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5.02, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.432032.

V kratkoročni uspešnosti se je CRMC premaknil -1.97% v zadnji uri in -67.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Chrema Coin (CRMC)

Tržna kapitalizacija $ 8.20M$ 8.20M $ 8.20M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.28M$ 37.28M $ 37.28M Zaloga v obtoku 10.99M 10.99M 10.99M Skupna ponudba 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Chrema Coin je $ 8.20M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRMC je 10.99M, skupna ponudba pa znaša 50000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.28M.