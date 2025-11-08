BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Chonkus Maximus v živo je 0.00000804 USD. Tržna kapitalizacija CHONKUS je 8,080.62 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CHONKUS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Chonkus Maximus v živo je 0.00000804 USD. Tržna kapitalizacija CHONKUS je 8,080.62 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CHONKUS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CHONKUS

Informacije o ceni CHONKUS

Kaj je CHONKUS

Uradna spletna stran CHONKUS

Tokenomika CHONKUS

Napoved cen CHONKUS

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Chonkus Maximus Logotip

Chonkus Maximus Cena (CHONKUS)

Nerazporejeno

Cena 1 CHONKUS v USD v živo:

--
----
+7.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Chonkus Maximus (CHONKUS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:14:54 (UTC+8)

Današnja cena Chonkus Maximus

Današnja cena kriptovalute Chonkus Maximus (CHONKUS) v živo je $ 0.00000804, s spremembo 7.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CHONKUS v USD je $ 0.00000804 na CHONKUS.

Kriptovaluta Chonkus Maximus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,080.62, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.77M CHONKUS. V zadnjih 24 urah se je CHONKUS trgovalo med $ 0.00000742 (najnižje) in $ 0.00000836 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00108574, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000729.

V kratkoročni uspešnosti se je CHONKUS premaknil -0.47% v zadnji uri in -13.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Chonkus Maximus (CHONKUS)

$ 8.08K
$ 8.08K$ 8.08K

--
----

$ 8.08K
$ 8.08K$ 8.08K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

Trenutna tržna kapitalizacija Chonkus Maximus je $ 8.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CHONKUS je 999.77M, skupna ponudba pa znaša 999769080.559948. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.08K.

Zgodovina cene Chonkus Maximus, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00000742
$ 0.00000742$ 0.00000742
24H Nizka
$ 0.00000836
$ 0.00000836$ 0.00000836
24H Visoka

$ 0.00000742
$ 0.00000742$ 0.00000742

$ 0.00000836
$ 0.00000836$ 0.00000836

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729

-0.47%

+7.18%

-13.05%

-13.05%

Zgodovina cen Chonkus Maximus (CHONKUS) v USD

Danes je bila sprememba cene Chonkus Maximus v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Chonkus Maximus v USD $ -0.0000024384.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Chonkus Maximus v USD $ -0.0000041381.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Chonkus Maximus v USD $ -0.00002926811496219215.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+7.18%
30 dni$ -0.0000024384-30.32%
60 dni$ -0.0000041381-51.46%
90 dni$ -0.00002926811496219215-78.44%

Napoved cene za kriptovaluto Chonkus Maximus

Napoved cene Chonkus Maximus (CHONKUS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CHONKUS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Chonkus Maximus (CHONKUS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Chonkus Maximus lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Chonkus Maximus v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CHONKUS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Chonkus Maximus.

Kaj je Chonkus Maximus (CHONKUS)

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Chonkus Maximus (CHONKUS)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Chonkus Maximus

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Chonkus Maximus?
Če bi kriptovaluta Chonkus Maximus rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Chonkus Maximus.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:14:54 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Chonkus Maximus (CHONKUS)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Chonkus Maximus

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3419
$0.3419$0.3419

+583.80%

Flux

Flux

FLUX

$0.24264
$0.24264$0.24264

+121.93%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01044
$0.01044$0.01044

+65.71%

0G

0G

0G

$1.671
$1.671$1.671

+60.05%

Kusama

Kusama

KSM

$15.482
$15.482$15.482

+52.18%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.