Današnja cena Chonkus Maximus

Današnja cena kriptovalute Chonkus Maximus (CHONKUS) v živo je $ 0.00000804, s spremembo 7.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CHONKUS v USD je $ 0.00000804 na CHONKUS.

Kriptovaluta Chonkus Maximus je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,080.62, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.77M CHONKUS. V zadnjih 24 urah se je CHONKUS trgovalo med $ 0.00000742 (najnižje) in $ 0.00000836 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00108574, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000729.

V kratkoročni uspešnosti se je CHONKUS premaknil -0.47% v zadnji uri in -13.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Chonkus Maximus (CHONKUS)

Tržna kapitalizacija $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Zaloga v obtoku 999.77M 999.77M 999.77M Skupna ponudba 999,769,080.559948 999,769,080.559948 999,769,080.559948

Trenutna tržna kapitalizacija Chonkus Maximus je $ 8.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CHONKUS je 999.77M, skupna ponudba pa znaša 999769080.559948. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.08K.