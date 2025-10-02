Tokenomika Choccy Milk Cat (CHOCCY)
Tokenomika in analiza cen Choccy Milk Cat (CHOCCY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Choccy Milk Cat (CHOCCY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Choccy Milk Cat (CHOCCY)
Reality is a $Choccy cat meow
Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk.
Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!
Tokenomika Choccy Milk Cat (CHOCCY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Choccy Milk Cat (CHOCCY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHOCCY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHOCCY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Napoved cene CHOCCY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHOCCY? Naša stran za napovedovanje cen CHOCCY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
