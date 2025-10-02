Tokenomika Chinese Doge Wow (CHIDO)
Tokenomika in analiza cen Chinese Doge Wow (CHIDO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chinese Doge Wow (CHIDO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Chinese Doge Wow (CHIDO)
Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.
Tokenomika Chinese Doge Wow (CHIDO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Chinese Doge Wow (CHIDO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHIDO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHIDO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHIDO, raziščite ceno žetona CHIDO v živo!
Napoved cene CHIDO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHIDO? Naša stran za napovedovanje cen CHIDO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti