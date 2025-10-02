Tokenomika Chillmas (CHILLMAS)
Tokenomika in analiza cen Chillmas (CHILLMAS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chillmas (CHILLMAS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Chillmas (CHILLMAS)
The most memeable ChillGuy on the Internet. Everyone can have their own unique ChillGuy to celebrate Christmas. $Chillmas CA：G36mpCk6NiSqSXxviwc3FYtdvNLFkaniZ1pgsCZTpump
Tokenomika Chillmas (CHILLMAS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Chillmas (CHILLMAS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHILLMAS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHILLMAS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHILLMAS, raziščite ceno žetona CHILLMAS v živo!
Napoved cene CHILLMAS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHILLMAS? Naša stran za napovedovanje cen CHILLMAS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
