Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance.
Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth.
Tokenomika CHILLA (CHILLA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CHILLA (CHILLA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHILLA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHILLA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
