Tokenomika Chill Girl (CHILLGIRL)

Odkrijte ključne vpoglede v Chill Girl (CHILLGIRL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:05:48 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Chill Girl (CHILLGIRL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chill Girl (CHILLGIRL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 41.53K
Skupna ponudba:
$ 998.91M
Razpoložljivi obtok:
$ 998.91M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 41.53K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00618851
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002585
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Chill Girl (CHILLGIRL)

Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it

Uradna spletna stran:
https://chillgirl.xyz

Tokenomika Chill Girl (CHILLGIRL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Chill Girl (CHILLGIRL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CHILLGIRL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHILLGIRL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CHILLGIRL, raziščite ceno žetona CHILLGIRL v živo!

Napoved cene CHILLGIRL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHILLGIRL? Naša stran za napovedovanje cen CHILLGIRL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

