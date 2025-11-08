Današnja cena Chili Coin

Današnja cena kriptovalute Chili Coin (CHI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CHI v USD je -- na CHI.

Kriptovaluta Chili Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,376,085, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.88B CHI. V zadnjih 24 urah se je CHI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00131437, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CHI premaknil -- v zadnji uri in -10.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Chili Coin (CHI)

Tržna kapitalizacija $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 74.46M$ 74.46M $ 74.46M Zaloga v obtoku 5.88B 5.88B 5.88B Skupna ponudba 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Chili Coin je $ 4.38M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CHI je 5.88B, skupna ponudba pa znaša 100000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 74.46M.