Današnja cena Children Of The Sky

Današnja cena kriptovalute Children Of The Sky (COTS) v živo je $ 0.00001284, s spremembo 5.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COTS v USD je $ 0.00001284 na COTS.

Kriptovaluta Children Of The Sky je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,832.53, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.53M COTS. V zadnjih 24 urah se je COTS trgovalo med $ 0.00001214 (najnižje) in $ 0.00001313 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01772925, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001213.

V kratkoročni uspešnosti se je COTS premaknil -- v zadnji uri in -13.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Children Of The Sky (COTS)

Tržna kapitalizacija $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Zaloga v obtoku 999.53M 999.53M 999.53M Skupna ponudba 999,530,139.752921 999,530,139.752921 999,530,139.752921

