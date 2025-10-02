Tokenomika CHEWY (CHWY)
Tokenomika in analiza cen CHEWY (CHWY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CHEWY (CHWY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o CHEWY (CHWY)
$CHWY: The Best Pet Supplies on Solana
$CHWY is the original Chewy coin on Solana, deployed on May 15, 2024, and inspired by Ryan Cohen's first company in the pet supplies industry. Despite being rugged by its original developer, $CHWY has risen from the ashes thanks to a passionate community that discovered and revitalized it. Now, $CHWY is one of the most popular memecoins in the Solana ecosystem, embodying the spirit of resilience and community-driven success.
Tokenomika CHEWY (CHWY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CHEWY (CHWY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHWY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHWY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHWY, raziščite ceno žetona CHWY v živo!
Napoved cene CHWY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHWY? Naša stran za napovedovanje cen CHWY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
