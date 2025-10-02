Odkrijte ključne vpoglede v CHEWY (CHWY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$CHWY is the original Chewy coin on Solana, deployed on May 15, 2024, and inspired by Ryan Cohen's first company in the pet supplies industry. Despite being rugged by its original developer, $CHWY has risen from the ashes thanks to a passionate community that discovered and revitalized it. Now, $CHWY is one of the most popular memecoins in the Solana ecosystem, embodying the spirit of resilience and community-driven success.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CHWY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CHEWY (CHWY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

