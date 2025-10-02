Tokenomika Chester ($CHESTER)
Tokenomika in analiza cen Chester ($CHESTER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chester ($CHESTER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Chester ($CHESTER)
$CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog.
Chester is Luca's current dog and beloved companion.
Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain.
This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract.
This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem.
Tokenomika Chester ($CHESTER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Chester ($CHESTER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $CHESTER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $CHESTER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $CHESTER, raziščite ceno žetona $CHESTER v živo!
Napoved cene $CHESTER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $CHESTER? Naša stran za napovedovanje cen $CHESTER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
