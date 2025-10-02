Tokenomika CHELON (CHELON)

Tokenomika CHELON (CHELON)

Odkrijte ključne vpoglede v CHELON (CHELON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:05:59 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen CHELON (CHELON)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CHELON (CHELON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 740.69K
$ 740.69K
Skupna ponudba:
$ 999.99M
$ 999.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 948.90M
$ 948.90M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 780.57K
$ 780.57K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0185919
$ 0.0185919
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00078058
$ 0.00078058

Informacije o CHELON (CHELON)

Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏

  1. In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration.
  2. TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump.
  3. Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China.

Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma.

Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564

So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together.

AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.

Uradna spletna stran:
https://www.chelon.ai/

Tokenomika CHELON (CHELON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CHELON (CHELON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CHELON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHELON.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CHELON, raziščite ceno žetona CHELON v živo!

Napoved cene CHELON

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHELON? Naša stran za napovedovanje cen CHELON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

