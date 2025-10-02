Tokenomika Chefdotfun (CHEF)
Tokenomika in analiza cen Chefdotfun (CHEF)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chefdotfun (CHEF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Chefdotfun (CHEF)
Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further.
Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform.
Tokenomika Chefdotfun (CHEF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Chefdotfun (CHEF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHEF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHEF.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHEF, raziščite ceno žetona CHEF v živo!
Napoved cene CHEF
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHEF? Naša stran za napovedovanje cen CHEF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti