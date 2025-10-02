Tokenomika Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

Odkrijte ključne vpoglede v Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 13:28:30 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 29.05K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 29.05K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00409308
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL)

Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment!

Uradna spletna stran:
https://cheeseball.vip/
Bela knjiga:
https://cheeseball.vip/

Tokenomika Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CHEESEBALL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHEESEBALL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CHEESEBALL, raziščite ceno žetona CHEESEBALL v živo!

Napoved cene CHEESEBALL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHEESEBALL? Naša stran za napovedovanje cen CHEESEBALL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

