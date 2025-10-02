Tokenomika Charlie (CHARLIE)
Tokenomika in analiza cen Charlie (CHARLIE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Charlie (CHARLIE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Charlie (CHARLIE)
Charlie is a meme-based ERC-20 token with zero tax, renounced ownership, and no transaction limits. It was featured in Ethereum’s official GitHub and blog as a meme-ready concept, inspiring the creation of the token. Designed to be fully decentralized and owned by its holders, Charlie represents open participation, Ethereum-native meme culture, and on-chain identity with no central control or roadmap.
Tokenomika Charlie (CHARLIE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Charlie (CHARLIE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHARLIE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHARLIE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHARLIE, raziščite ceno žetona CHARLIE v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
