Tokenomika CHAISavings (CHAI)
Tokenomika in analiza cen CHAISavings (CHAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CHAISavings (CHAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o CHAISavings (CHAI)
CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation.
Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action!
Our Vision We’re building a platform to:
Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure.
Tokenomika CHAISavings (CHAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CHAISavings (CHAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHAI, raziščite ceno žetona CHAI v živo!
Napoved cene CHAI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHAI? Naša stran za napovedovanje cen CHAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
