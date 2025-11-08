Današnja cena Chain Talk Daily

Današnja cena kriptovalute Chain Talk Daily (CTD) v živo je $ 0.00014497, s spremembo 5.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CTD v USD je $ 0.00014497 na CTD.

Kriptovaluta Chain Talk Daily je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 144,934, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CTD. V zadnjih 24 urah se je CTD trgovalo med $ 0.00013549 (najnižje) in $ 0.00014622 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00415884, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007742.

V kratkoročni uspešnosti se je CTD premaknil -0.85% v zadnji uri in -16.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Chain Talk Daily (CTD)

Tržna kapitalizacija $ 144.93K$ 144.93K $ 144.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 144.93K$ 144.93K $ 144.93K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

