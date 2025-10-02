Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chain of Legends (CLEG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.

Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CLEG? Naša stran za napovedovanje cen CLEG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.