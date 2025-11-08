Današnja cena Chadrizard

Današnja cena kriptovalute Chadrizard ($ZARD) v živo je $ 0.00008749, s spremembo 4.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz $ZARD v USD je $ 0.00008749 na $ZARD.

Kriptovaluta Chadrizard je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 87,533, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B $ZARD. V zadnjih 24 urah se je $ZARD trgovalo med $ 0.0000824 (najnižje) in $ 0.00009069 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00022552, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003208.

V kratkoročni uspešnosti se je $ZARD premaknil -0.13% v zadnji uri in -31.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Chadrizard ($ZARD)

Tržna kapitalizacija $ 87.53K$ 87.53K $ 87.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 87.53K$ 87.53K $ 87.53K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

