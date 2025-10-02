Tokenomika Chad Coin (CHAD)
Tokenomika in analiza cen Chad Coin (CHAD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chad Coin (CHAD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Chad Coin (CHAD)
Enter Chad Thundercock, a meme symbolizing every man’s deep desire to be the main character of his own life. To be the physical embodiment of perfection. To be a Chad means effortlessly attracting females like flies. To be unimaginably wealthy without ever touching a sell button in a whole lifetime. To have muscles so defined you could grate a cheese block on the abs. And yet despite all of these traits to be kind-hearted and respected among others through the unwavering moral integrity. Chad is one of the most recognizable meme characters while also having the biggest potential for strong cultural beliefs. What do you aspire to be? A dog?.. A frog?.. Or THE CHAD THUNDERCOCK?!
Tokenomika Chad Coin (CHAD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Chad Coin (CHAD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHAD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHAD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHAD, raziščite ceno žetona CHAD v živo!
Napoved cene CHAD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHAD? Naša stran za napovedovanje cen CHAD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
