Današnja cena CF Large Cap Index

Današnja cena kriptovalute CF Large Cap Index (LCAP) v živo je $ 10.0, s spremembo 3.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LCAP v USD je $ 10.0 na LCAP.

Kriptovaluta CF Large Cap Index je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,212,823, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 620.10K LCAP. V zadnjih 24 urah se je LCAP trgovalo med $ 9.47 (najnižje) in $ 10.14 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 13.34, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 9.25.

V kratkoročni uspešnosti se je LCAP premaknil -0.30% v zadnji uri in -8.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CF Large Cap Index (LCAP)

Tržna kapitalizacija $ 6.21M$ 6.21M $ 6.21M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.21M$ 6.21M $ 6.21M Zaloga v obtoku 620.10K 620.10K 620.10K Skupna ponudba 620,099.1181790105 620,099.1181790105 620,099.1181790105

Trenutna tržna kapitalizacija CF Large Cap Index je $ 6.21M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LCAP je 620.10K, skupna ponudba pa znaša 620099.1181790105. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.21M.