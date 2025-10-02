Odkrijte ključne vpoglede v Cerebro (CRX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges.

Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRX, raziščite ceno žetona CRX v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CRX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Cerebro (CRX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRX? Naša stran za napovedovanje cen CRX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

