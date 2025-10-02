Tokenomika Cerebro (CRX)
Tokenomika in analiza cen Cerebro (CRX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cerebro (CRX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Cerebro (CRX)
Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox.
Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges.
Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface.
Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by:
-
Automatically detecting the token’s native chain.
-
Finding the best route for the swap across chains.
-
Executing the trade without the user needing to manage multiple steps.
Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)
Tokenomika Cerebro (CRX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Cerebro (CRX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CRX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CRX, raziščite ceno žetona CRX v živo!
